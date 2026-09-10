Ferrania Film Festival, dall’11 al 13 settembre in Valbormida rinasce la comunità della pellicola

Valbormida. Domani, 11 settembre, prenderà il via la prima edizione del Ferrania Film Festival: un progetto dedicato alla pellicola in ogni sua forma che racconterà in Valbormida una grande storia fatta di fotografia, cinema e cultura dell’immagine.

Organizzato dall’associazione Ferrania Film APS ETS con la direzione artistica della propria presidente Lidia Giusto, storica dell’arte, fotografa e archivista, in collaborazione con TrattoPunto – Italian Industrial Tourism Network e Felix Bielser di P.F.G. – Punto Foto Group, il Ferrania Film Festival è più che un semplice evento dedicato al cinema e alla fotografia. Nasce, infatti, da oltre vent’anni di studi e ricerche sulla cinematografia e la fotografia analogica, sui beni culturali, sul marketing e sulla promozione territoriale, sul turismo industriale e sulla storia produttiva della Valbormida, concretizzandosi in tre giornate di appuntamenti diffusi fra mostre, proiezioni, talk, workshop, visite, momenti di approfondimento e iniziative dedicate anche alla valorizzazione del patrimonio industriale e culturale della valle.

Frutto di un’approfondita conoscenza del territorio, il Festival ha obiettivi a lungo termine, con l’ambizione di costituire uno spazio permanente di incontro che, ponendo la cultura come strumento di conoscenza del territorio e di costruzione di nuovi relazioni e partendo dalla fotografia e dalla storia della pellicola per raccontare il patrimonio materiale e immateriale valbormidese, costituendo un progetto territoriale che possa avviare processi di rigenerazione, il consolidamento di un’identità territoriale, la costruzione delle reti, la crescita della reputazione e dell’attrattività della

Valbormida. Da una parte, il festival vuole dar vita e riunire una comunità dell’analogico, capace di mettere in relazione fotografi, registi, artisti, ricercatori, archivisti, aziende, collezionisti, studenti, istituzioni e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero, una comunità che vede nell’analogico un linguaggio vivo, contemporaneo e in continua evoluzione.

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