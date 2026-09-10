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Ferrania Film Festival, dall’11 al 13 settembre in Valbormida rinasce la comunità della pellicola

Ferrania Film Festival, dall’11 al 13 settembre in Valbormida rinasce la comunità della pellicola

Generico settembre 2026

Valbormida. Domani, 11 settembre, prenderà il via la prima edizione del Ferrania Film Festival: un progetto dedicato alla pellicola in ogni sua forma che racconterà in Valbormida una grande storia fatta di fotografia, cinema e cultura dell’immagine.
Organizzato dall’associazione Ferrania Film APS ETS con la direzione artistica della propria presidente Lidia Giusto, storica dell’arte, fotografa e archivista, in collaborazione con TrattoPunto – Italian Industrial Tourism Network e Felix Bielser di P.F.G. – Punto Foto Group, il Ferrania Film Festival è più che un semplice evento dedicato al cinema e alla fotografia. Nasce, infatti, da oltre vent’anni di studi e ricerche sulla cinematografia e la fotografia analogica, sui beni culturali, sul marketing e sulla promozione territoriale, sul turismo industriale e sulla storia produttiva della Valbormida, concretizzandosi in tre giornate di appuntamenti diffusi fra mostre, proiezioni, talk, workshop, visite, momenti di approfondimento e iniziative dedicate anche alla valorizzazione del patrimonio industriale e culturale della valle.

Frutto di un’approfondita conoscenza del territorio, il Festival ha obiettivi a lungo termine, con l’ambizione di costituire uno spazio permanente di incontro che, ponendo la cultura come strumento di conoscenza del territorio e di costruzione di nuovi relazioni e partendo dalla fotografia e dalla storia della pellicola per raccontare il patrimonio materiale e immateriale valbormidese, costituendo un progetto territoriale che possa avviare processi di rigenerazione, il consolidamento di un’identità territoriale, la costruzione delle reti, la crescita della reputazione e dell’attrattività della
Valbormida. Da una parte, il festival vuole dar vita e riunire una comunità dell’analogico, capace di mettere in relazione fotografi, registi, artisti, ricercatori, archivisti, aziende, collezionisti, studenti, istituzioni e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero, una comunità che vede nell’analogico un linguaggio vivo, contemporaneo e in continua evoluzione.

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