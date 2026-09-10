Gli altri sovranisti, primo incontro spezzino di Italia Domani al grido di contante libero e neutralità

Passa anche dalla Spezia la campagna per raccogliere le firme necessarie a presentare le proposte di legge di stampo sovranista di Italia Domani, la formazione politica che fa capo a Marco Rizzo e che ha presentato il proprio simbolo il 3 settembre scorso. “Vogliamo un’Italia che torni a decidere del proprio futuro – spiega il partito con una nota -. Questo progetto nasce attorno ad una precisa volontà di cambiamento con un programma, che vuole superare la trascorsa geografia politica, ormai divenuta anacronistica, un programma che non tiene conto degli schieramenti Destra e Sinistra divenuti oggi due facce della stessa medaglia”.

“Italia Domani si prefigge di riportare lo scontro politico che oggi è orizzontale ad uno scontro verticale, diretto verso le élite verso l’egemonia della grande finanza e per una idea radicale di neutralità, da inserire nell’articolo 11 della Costituzione Italiana, temi urgenti da affrontare per le nuove sfide economiche e sociali”. Tra gli obiettivi primari “economia e sicurezza”, “sovranità e identità e Stato Sociale”, con particolare riguardo alla tutela del denaro contante in Costituzione, e sul fronte internazionale, la richiesta di pace e neutralità permanente, per cui rappresentano proposte di legge di iniziativa popolare.

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