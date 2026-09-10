Il caldo record allenta la morsa: prima notte non tropicale dopo quasi quattro mesi

Genova. Terminata l’allerta arancione, sulla Liguria resta un’allerta gialla sino alle 15 di giovedì sul centro levante. E le temperature sono finalmente scese, tornando in linea con la media stagionale dopo quasi quattro mesi di caldo record.

A Genova le minime nella notte sono rimaste comunque sopra i 20 gradi, ma le massime hanno iniziato a scendere, anche se non quanto nell’entroterra: 15 gradi tra Borzonasca, Lorsica e Neirone poco dopo le 8 del mattino, contro i 22 del capoluogo ligure. A Santa Stefano d’Aveto il termometro è sceso sino a 12.8 gradi, 11,3 a Pratomollo, a Prato Nevoso la temperatura ha sfiorato i 9 gradi.

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