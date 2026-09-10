Il consigliere Medusei (Futuro Nazionale) entra nel gruppo misto: “Sosterrò Bucci”. Il Pd: “Da oggi in maggioranza un partito fascista”

Genova. Il consigliere regionale Gianmarco Medusei, ex presidente dell’assemblea eletto prima con la Lega e poi con Fratelli d’Italia, è passato ufficialmente al gruppo misto dopo aver aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Una mossa che tuttavia non pregiudicherà il sostegno alla giunta Bucci, come ha chiarito oggi in aula annunciando nel contempo le dimissioni da vicepresidente della commissione Antimafia.

“Mi sono candidato a sostegno del presidente Bucci – ha detto Medusei – e ho ottenuto quasi 2.800 preferenze che rappresentano una responsabilità che intendo onorare. Per rispetto nei confronti di quel consenso continuerò a sostenere iniziative coerenti con programma di governo”, mentre sui temi nazionali “rivendicherò la mia libertà di valutazione, caso per caso, in coerenza con il programma di Futuro Nazionale“. Oggi il consigliere ha votato col centrodestra sull’autonomia differenziata. “È fondamentale distinguere ciò che deriva dal consenso elettori da una nomina frutto di accordo politico, per questo lascio l’incarico di vicepresidente della quinta commissione”, ha aggiunto.

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