Il Dltm sigla un’intesa con il Quebec nel settore navale: “Più grande delegazione mai arrivata in Europa”

Un accordo che traguarda alla collaborazione industriale nel campo della navalmeccanica civile e militare è stato sottoscritto questa mattina alla Spezia tra il Distretto ligure delle tecnologie marine e Naval Québec, associazione che rappresenta più di 250 imprese canadesi del settore. La firma è arrivata al termine della visita di una delegazione – “la più grande mai arrivata in Europa”, sottolineano loro stessi – del Paese nordamericano in Liguria durata cinque giorni e culminata con l’evento B2B “La Spezia – Naval Industry & Shipbuilding” che si è tenuto presso Confindustria.

“Ci sono attualmente le condizioni socio-economico-politiche per favorire questo tipo di accordi – riconosce Lorenzo Forcieri, presidente del Distretto ligure delle tecnologie marine -, ma sono attività a cui noi stiamo lavorando da tempo, sia con il Canada che con altri partner europei”. Il primo passo è stato il progetto Leviatad dell’Unione Europea per creare un cluster d’eccellenza nella navalmeccanica legata alla difesa, che ha messo in moto le diplomazie industriali a partire dal 2022.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com