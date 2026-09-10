Il Gruppo The Skill di Andrea Camaiora a Venezia con il corto “Vecchio a chi?”

Il Gruppo The Skill, guidato dal sarzanese Andrea Camaiora, per il sesto anno consecutivo è a Venezia Lido per il cortometraggio “Vecchio a Chi? La cura della longevità in salute” per la regia di Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella e con protagonisti – tra gli altri – il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti d’azienda (FASI), Sport e Salute e ben tre campioni olimpionici: Venanzio Ortis, Manuela Di Centa e Andrea Lucchetta. Con una speranza di vita che supera mediamente gli 83 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto e il docufilm prodotto dal Gruppo The Skill e presentato oggi 10 settembre, alle 17.45, al padiglione di Veneto Film Commission alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è un viaggio sui corretti stili di vita e i segreti per un’esistenza non soltanto lunga ma soddisfacente, fatta di prevenzione, sport, alimentazione corretta, psiche sana.

Andrea Camaiora esprime “grande soddisfazione per partecipare alla magia dei giorni della mostra del cinema e farlo con opere sempre più belle e curate e con protagonisti sempre più prestigiosi. L’anno scorso avevamo con noi due star del cinema come Filippo Contri e Francesco di Leva, questa volta vere e proprie glorie sportive. Ricordo con piacere però il tributo che donammo a Sarzana nella pellicola di tre anni fa dal titolo ‘La bellezza dell’Italia minuta’, che venne proiettato anche a Cannes. Per un ex giornalista di carta stampata come me – aggiunge – l’incontro con la forza delle immagini è ogni volta una scoperta. Il segreto del successo di The Skill a Venezia consiste nel talento del nostro capo dell’ufficio di Padova, Lorenzo Munegato, con una solida esperienza da giornalista televisivo”. La società di Andrea Camaiora – con uffici a Roma, Padova, Bari e anche a Sarzana, oltreché in Francia – è specializzata in comunicazione strategica.















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