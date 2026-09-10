Il maltempo flagella il Levante: il Lavagna esonda ancora, evacuate scuole e impianti sportivi

Genova. L’ondata di maltempo di questa mattina ha nuovamente flagellato il Levante genovese con intense precipitazioni a carattere temporalesco che hanno insistito sui settori già “battuti” dalle piogge di ieri. Il risultato è stato una replica di quanto visto appena 24 ore prima: torrenti in piena che escono dagli argini, allagamenti di strade e quartieri, evacuazioni.

Colpita in maniera particolare la zona di San Colombano Certenoli, la Val Fontanabuona e tutto il bacino del torrente Lavagna, che ancora una volta ha raggiunto la piena, esondando in più punti e obbligando l’amministrazione comunale ad emettere un’ordinanza di evacuazione e chiusura immediata di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, delle strutture sportive, dei cimiteri e, in particolare, del ponte Rachele Lagomarsino di Calvari e della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei.

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