Lavagna: “Diga Perfigli, Bucci e Giampedrone rivedano il progetto”

Da Giovanni Stagnaro Presidente Provinciale Italia Viva

Silvia Garibaldi Consigliere Comunale Chiavari Italia Viva Casa Riformista e Referente Città dell’Entella Italia Viva

Giovanni Costi Referente Città dell’Entella Italia Viva

Salvaguardare il territorio è possibile senza mega opere deturpanti ed invasive calate dall’alto e senza ascoltare le amministrazioni delle città coinvolte. Come Italia Viva Provinciale e Coordinamento Città dell’Entella chiediamo alla Regione di rompere gli indugi e di convocare la conferenza dei servizi per rivedere il progetto nei termini indicati dalla Amministrazione di Lavagna e condivisi da Città metropolitana.

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