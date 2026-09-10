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Lavagna: “Diga Perfigli, Bucci e Giampedrone rivedano il progetto”

Lavagna: “Diga Perfigli, Bucci e Giampedrone rivedano il progetto”

Diga Perfigli, Entella, Lavagna

Da Giovanni Stagnaro Presidente Provinciale Italia Viva
 Silvia Garibaldi Consigliere Comunale  Chiavari Italia Viva Casa Riformista e Referente  Città dell’Entella Italia Viva
Giovanni Costi  Referente Città dell’Entella Italia Viva

Salvaguardare il territorio è possibile senza mega opere deturpanti ed invasive  calate dall’alto e senza ascoltare le amministrazioni delle  città coinvolte. Come Italia Viva Provinciale e Coordinamento Città dell’Entella  chiediamo alla Regione di rompere gli indugi e di convocare la conferenza dei servizi per rivedere il progetto nei termini indicati dalla Amministrazione di Lavagna e condivisi da Città metropolitana.

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