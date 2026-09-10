Leivi, completati i lavori sulla frana di Buggigo: messa in sicurezza ad alta tecnologia

Leivi. Si sono conclusi a Buggigo, nel Comune di Leivi, i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e il consolidamento dell’area interessata dalla frana su cui insiste l’abitato, finanziati da Regione Liguria con 592 mila euro.

Per la prima volta in Liguria è stata utilizzata una particolare tecnologia innovativa, con tiranti ad alta resistenza installati attraverso perforazioni spinte fino a 32 metri di profondità e ancorati a una testata in cemento armato. L’intervento è stato realizzato con il supporto di competenze specialistiche in ambito geologico e, per il monitoraggio del comportamento del terreno, è stata predisposta una rete di fibre ottiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, in grado di rilevare anche minimi spostamenti.

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