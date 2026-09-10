Maltempo: dopo il caldo il previsto contraccolpo; colpite le valli

Dopo il caldo eccezionale i previsti temporali. Quello di oggi si è fermato sull’entrooterra tigullino. Esondazione del Lavagna a Calvari in Fontanabuona con danni che avrebbero potuto essere più gravi senza la prevenzione messa in campo dal sindaco Claudio Solari; esondazione dell’Aveto a Cabanne e tracimazione dell’Entella alla foce, tanto a Chiavari che a Lavagna. Il maltempo ha causato l’interruzione del Giro della Lunigiana in Fontanabuona, ad una ventina di chilometri dall’arrivo previsto a Chiavari. Due trombe d’aria spettacolari nel mare del Tigullio, una delle quali si è temuto potesse investire una nave da crociera. Diversi gli alberi crollati per la furia del vento che hanno impegnato i vigili del fuoco.

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