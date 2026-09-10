Mountain bike, Lorenzo Trincheri sarà in gara al Mondiale Marathon

Primiero San Martino di Castrozza. Il Campionato del Mondo UCI Marathon Elite va in scena tra pochi giorni in Valle di Primiero, dove si attende solamente il via per uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama MTB. I maggiori interpreti delle ruote artigliate sulle lunghe distanze sono attesi sabato 12 settembre a Fiera di Primiero, alla caccia del titolo in un weekend inedito che accoglierà da venerdì 11 a domenica 13 anche il Campionato del Mondo UCI Marathon Masters, la sesta Mythos Primiero Dolomiti e numerosi eventi di contorno.
In occasione della prova Elite di sabato 12 settembre, saranno al via anche i liguri Dario Cherchi di Avegno, Andrea Siffredi di Pontedassio e Lorenzo Trincheri di Cisano sul Neva, atleti rappresentativo del territorio che prenderanno parte alla sfida iridata.