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Museo Certosa, il Comune sostiene la candidatura del progetto “Facciamo MUCE” al premio Olivetti

Museo Certosa, il Comune sostiene la candidatura del progetto “Facciamo MUCE” al premio Olivetti

Generico settembre 2026

Genova. La giunta comunale ha deciso di sostenere la partecipazione del Comune al progetto Facciamo MUCE – Rigenerare relazioni, attivare culture, abitare il patrimonio nell’ambito del premio Olivetti per l’accessibilità culturale 2026, promosso dal Ministero della Cultura.

Il progetto, ideato dalla cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro nell’ambito della co-progettazione già attiva con Palazzo Tursi, mira a fare del museo un presidio di prossimità attraverso attività multimodali e interculturali. L’iniziativa punta a superare le barriere sociali e relazionali, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza e valorizzando le collezioni e gli spazi della Certosa come beni comuni accessibili a tutti, con un’attenzione particolare alle diverse generazioni e alle specificità del quartiere della Val Polcevera.

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