Museo Certosa, il Comune sostiene la candidatura del progetto “Facciamo MUCE” al premio Olivetti

Genova. La giunta comunale ha deciso di sostenere la partecipazione del Comune al progetto Facciamo MUCE – Rigenerare relazioni, attivare culture, abitare il patrimonio nell’ambito del premio Olivetti per l’accessibilità culturale 2026, promosso dal Ministero della Cultura.

Il progetto, ideato dalla cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro nell’ambito della co-progettazione già attiva con Palazzo Tursi, mira a fare del museo un presidio di prossimità attraverso attività multimodali e interculturali. L’iniziativa punta a superare le barriere sociali e relazionali, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza e valorizzando le collezioni e gli spazi della Certosa come beni comuni accessibili a tutti, con un’attenzione particolare alle diverse generazioni e alle specificità del quartiere della Val Polcevera.

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