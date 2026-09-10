Nuovo open day per conoscere meglio l’Its Academy della Spezia

L’Its Academy della Spezia raddoppia e organizza un secondo open day martedì 2 settembre dalle 16 nella sede di via Pianagrande 18. Un appuntamento che si rinnova a ridosso dalla chiusura delle iscrizioni fissata per il 7 ottobre.

In una nota l’Its Academy precisa: “Sarà un’ulteriore occasione per rispondere al grande interesse dimostrato verso i percorsi Its e permettere anche a chi non ha potuto partecipare al precedente appuntamento di conoscere da vicino l’Academy, visitare aule e laboratori, incontrare docenti e studenti e raccogliere tutte le informazioni necessarie sui corsi in partenza e sulle opportunità professionali”.

Its Academy La Spezia propone percorsi biennali di duemila ore, di cui 800 di stage in azienda, caratterizzati da un forte taglio pratico e laboratoriale e da lezioni tenute in larga parte da professionisti e manager d’impresa. Un modello formativo strettamente collegato al mondo del lavoro: dalla sua costituzione l’Academy, guidata dal presidente della Fondazione Its ingegner Roberto Guido Sgherri, ha realizzato 28 corsi e diplomato oltre 400 allievi, con un tasso medio di inserimento lavorativo del 93 per cento e diversi percorsi che hanno raggiunto il 100 per cento.















I percorsi disponibili sono: tecnico superiore nella progettazione e produzione meccatronica avanzata, tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale, tecnico superiore per l’amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione. L’ultimo percorso proposto è tecnico superiore per la strategia commerciale, marketing logistico e gestione delle pratiche doganali.

Gli studenti potranno inoltre formarsi nei nuovi laboratori tecnologici realizzati grazie a oltre 3 milioni di euro di investimenti PNRR, dedicati a progettazione meccanica, meccatronica, automazione industriale, sistemi ICT-ERP, manifattura avanzata e Logistica 4.0.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a raffaella.bellani@itslaspezia.it oppure telefonando al 0187 599768 oppure inviando un messaggio WhatsApp al +39 348 8939217.

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