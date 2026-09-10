Nuovo stadio Ferraris, convocazione lampo a Tursi per la delibera. L’opposizione: “Inaccettabile”

Genova. Convocazione lampo per la commissione a Tursi che dovrà discutere la delibera di giunta con cui il Comune di Genova costituisce il diritto di superficie dello stadio Ferraris per un massimo di 90 anni in favore dei privati. I presidenti hanno inviato oggi la comunicazione con l’appuntamento per venerdì 11 settembre (domani) alle 9 del mattino.

Immediata la reazione dell’opposizione. “Oggi per domani, con nemmeno 24 ore di preavviso: è questa la tanto decantata condivisione della giunta Salis? La convocazione a sorpresa è l’ennesimo blitz istituzionale di un’amministrazione che predica trasparenza, ma nei fatti la smentisce puntualmente – attacca Paola Bordilli, capogruppo della Lega -. Proprio come sta già avvenendo con il caos Amt, la Giunta sta dimostrando totale approssimazione e zero capacità di programmazione sui temi fondamentali della città. Non c’è visione, si naviga a vista e si ricorre a forzature dell’ultimo minuto per coprire i propri ritardi ed evitare il confronto e, nel caso, l’eventuale dissenso. Un tema strategico come lo stadio di Marassi (che tocca direttamente i cittadini, il quartiere, le tifoserie e l’economia locale) richiede ben altro rispetto. Noi pretendiamo tempi congrui, l’audizione dei tanti soggetti coinvolti e una reale condivisione con la città. Invece, ci troviamo di fronte a un blitz degno dell’era sovietica, che mortifica l’aula del Consiglio comunale e prende in giro i genovesi. La città merita programmazione e serietà, non improvvisazione”.

» leggi tutto su www.genova24.it