“O Pandôçe”: nei caruggi un viaggio (in anticipo) nella storia del dolce genovese

Genova. Proseguono le iniziative legate al progetto di rigenerazione Fuori (dai) Rolli, l’evento promosso dall’associazione Renovatio ETS, da Confcommercio Genova e da Federalberghi Confcommercio Genova per valorizzare i caruggi genovesi attraverso la cultura.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 16.30 in piazza della Posta Vecchia con Virgilio Pronzati, Milena Medicina, Giorgio Oddone, sul tema: O Pandôçe: Sapori, parole e musica della tradizione. Un modo diverso per scoprire la storia del dolce simbolo di Genova non solo come ricetta, ma come vero e proprio patrimonio culturale.

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