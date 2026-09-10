Rapallo: “Aiutateci ad aiutare”, serata benefica con apericena e tombola

L’associazione di volontariato “Aiutateci ad aiutare” organizza per venerdì 25 settembre alle ore 18.30, presso l’hotel Miramare di Rapallo, una serata benefica con apericena (euro 25) e tombolata (euro 5 a cartella). Il ricavato andrà a favore di due progetti: “Il guscio dei bimbi dell’ospedale Gaslini” e a “Pediatria di Lavagna”. Prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre al numero 339 562 1833.
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