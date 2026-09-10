Rapallo, zone collinari senza luce e acqua da oltre 24 ore: la sindaca Ricci striglia i gestori

Rapallo. A fronte dei prolungati disservizi che da oltre 24 ore interessano le zone collinari e periferiche di Rapallo dopo l’ondata di maltempo del 9 settembre, l’amministrazione comunale interviene “con fermezza” nei confronti dei gestori delle reti.

La sindaca Elisabetta Ricci ha inviato questa mattina una nota formale a E-Distribuzione S.p.A. e Iren Acqua Tigullio per evidenziare “la grave situazione di disagio vissuta dai residenti delle località di San Quirico d’Assereto, Arbocò, Montepegli e zone limitrofe, rimasti privi sia dell’erogazione di energia elettrica sia di acqua potabile”.

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