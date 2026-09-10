Santo Stefano d’Aveto: fine settimana tra natura, musica e sapori

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto – Ufficio Turistico

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 Santo Stefano d’Aveto si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, con un programma che mette insieme sport, attività all’aria aperta, musica, teatro e tradizioni enogastronomiche.

Saranno due giornate dedicate a chi ama la montagna e le sue tante possibilità: dalle competizioni sportive alle escursioni, dagli eventi culturali alle occasioni conviviali, fino alla scoperta dei prodotti del territorio.

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