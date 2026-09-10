Savona, 40enne ubriaco in piazza delle Nazioni: aggredisce gli agenti e viola i domiciliari. Arrestato

Savona. Doppio intervento della Polizia Locale in pieno centro a Savona. Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana sono intervenuti prima per bloccare un quarantenne ubriaco e molesto che si era scagliato contro di loro e aveva violato i domiciliari, e successivamente per identificare due persone intente a bivaccare nel parco di piazza delle Nazioni, entrambe risultate destinatarie di provvedimenti giudiziari.

Nel primo caso, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, infastidiva i passanti in piazza delle Nazioni, alla presenza di molti minori. Raggiunto dagli operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia Locale, ha iniziato a dare in escandescenze, scagliandosi contro gli agenti.

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