Serie C, il debutto “quasi” perfetto dell’albisolese Carlini: goal da cineteca e top XI di giornata

Una rete da goal parade: mancino violentissimo dalla distanza che bacia l’incrocio e si insacca. Nel giorno dell’esordio da titolare tra i professionisti. In un campo come lo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia. Contro la Reggiana, che fino all’anno scorso era in Serie B. Indossando la maglia del Vado, in cui aveva giocato agli inizi della sua carriera. Peccato solo che non abbia portato punti, visto che i rossoblù sono stati sconfitti per 3-1.

Non male come debutto in Serie C quello di Cristian Carlini. Classe 2007, di Albisola, è stato tra gli ultimi arrivi della campagna estiva del Vado. E, statistiche alla mano, è stato anche uno dei pochi calciatori che hanno militato nel settore giovanili rossoblù a segnare in prima squadra nel recente passato.

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