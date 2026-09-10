SportAbility Day, appuntamento tra un mese al MySport Village Sciorba

Genova si prepara ad ospitare la sesta edizione dello SportAbility Day, la più importante festa dello sport per tutte le abilità. Appuntamento fissato per Sabato 10 ottobre nella magnifica cornice dell’impianto polisportivo MySport Village Sciorba.

L’evento ideato e promosso da Stelle nello Sport può contare sul sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, CCIAA Genova e il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria. Grazie alla preziosa collaborazione di MySport e del Municipio Media Valbisagno, l’impianto della Sciorba si trasformerà ancora una volta in un villaggio sportivo senza barriere per una giornata di sport ed inclusione. Sul rinnovato campo da calcio, sull’anello della pista di atletica e in piscina, si potranno provare 40 discipline sportive grazie alla presenza di qualificati istruttori di Federazioni e Associazioni e di numerosi testimonial “capitanati” come per tradizione dal campione paralimpico Francesco Bocciardo.

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