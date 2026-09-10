Sportelli per accoglienza e orientamento dei migranti, finanziato con 750mila euro il progetto Orienta-Mondi

Genova. Il Comune di Genova rafforza il proprio impegno verso l’integrazione e la coesione sociale con l’approvazione del piano finanziario e del progetto esecutivo che fa entrare nella sua fase operativa l’iniziativa denominata Orienta-Mondi, un progetto che struttura e potenzia una rete cittadina di sportelli territoriali per l’accoglienza, il sostegno e l’orientamento delle persone con percorso migratorio. Sviluppato in coprogettazione con il Terzo Settore e finanziato da fondi europei e nazionali (FAMI e SAI), punta a trasformare la prima accoglienza in reali percorsi di autonomia e inclusione sociale.

L’intervento mette in campo un investimento complessivo di oltre 750 mila euro per il biennio compreso tra settembre 2026 e agosto 2028. La sostenibilità economica dell’intero progetto è stata assicurata dalla convergenza di risorse europee, nazionali e locali. La quota maggioritaria del novanta per cento, pari a 676mila euro, è garantita da finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dell’Interno attraverso due canali strategici per le politiche migratorie: il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea, impiegato nello specifico per la linea d’azione LGNet 3, e la rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione gestita insieme ad ANCI. A completare la dotazione finanziaria interviene direttamente il privato sociale con una quota di cofinanziamento pari al dieci per cento, corrispondente a circa 75mila euro, garantita dagli stessi enti del Terzo Settore partner del progetto.

» leggi tutto su www.genova24.it