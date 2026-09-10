The italian sea group, intesa sul contratto di solidarietà dopo i 270 esuberi: ora decide il Tribunale. In campo 15 manifestazioni d’interesse

È durata un’intera giornata la riunione convocata ieri a Firenze sulla crisi di The Italian Sea Group, il gruppo della nautica di lusso di Carrara alle prese con una procedura di concordato e con l’annuncio di 270 esuberi. Attorno al tavolo, nella sala azzurra di Palazzo Strozzi Sacrati, si sono confrontati l’azienda, le organizzazioni sindacali, la sindaca di Carrara Serena Arrighi, i commissari del concordato nominati dal Tribunale di Firenze e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. A coordinare il confronto è stato Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Al termine della riunione è stata raggiunta un’intesa sul ricorso al contratto di solidarietà, almeno per un periodo di sei mesi. Si tratta di un primo passaggio, che dovrà però essere autorizzato dal ministero e che resta subordinato all’autorizzazione del Tribunale, necessaria per poter procedere con la presentazione della richiesta al ministero.

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