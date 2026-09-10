Tragedia al rally della Val D’Aveto, indagato per omicidio colposo il pilota genovese della Skoda Fabia

Genova. La procura di Genova, che ha aperto un’inchiesta sulla morte del navigatore 43enne Stefano Sappracone, morto sul colpo in un incidente domenica durante il Rally della Val D’Aveto, ha iscritto nel registro degli indagati il pilota che guidava la Skoda Fabia finita fuori strada.
Si tratta di un’iscrizione a garanzia dello stesso indagato, in modo che possa con propri consulenti partecipare all’autopsia sul corpo della vittima che viene eseguita oggi e ai probabili ulteriori accertamenti tecnici che potranno essere disposti dalla pm Valentina Terrile.