Trova lavoro, in provincia della Spezia ci sono oltre 80 opportunità: tutte le offerte e come candidarsi

CONSULTA LE OFFERTE

Sono 81 i posti di lavoro attualmente disponibili sul territorio provinciale attraverso le offerte pubblicate dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche interessano diversi comparti dell’economia spezzina, con una particolare concentrazione di opportunità nei settori del turismo, del commercio, della nautica e del navale, oltre che nella logistica e nei trasporti. Le proposte si rivolgono a profili con esperienze e competenze differenti. Sul fronte contrattuale sono previste sia assunzioni a tempo determinato, in diversi casi con possibilità di successiva stabilizzazione, sia contratti a tempo indeterminato. Per chi è alla prima esperienza professionale sono inoltre disponibili opportunità con contratto di apprendistato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com