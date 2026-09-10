Truffa del finto carabiniere a Genova, intercettato sull’A12 con oro e gioielli per 100mila euro

Aveva appena lasciato Genova a bordo di un autobus diretto a Napoli, ma la fuga è stata interrotta dalla Polizia stradale spezzina. Giovedì sera due pattuglie, una della sezione della Spezia e una della sottosezione di Brugnato, hanno intercettato lungo l’A12 un 39enne italiano, segnalato poco prima dalla Squadra mobile di Genova come possibile autore di una truffa ai danni di persone anziane. Nella sacca che aveva con sé gli agenti hanno trovato oltre due chilogrammi di oro, pietre preziose e altri oggetti di valore, ritenuti riconducibili alla truffa commessa poche ore prima nel capoluogo ligure.

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio, quando la Squadra mobile di Genova aveva ricostruito la dinamica del raggiro e individuato il possibile autore, riuscendo a ipotizzarne anche i movimenti. L’uomo, dopo aver messo a segno la truffa, aveva preso un autobus per allontanarsi dalla Liguria e fare ritorno in Campania. La sua fuga, però, si è interrotta grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Polstrada, che lo hanno fermato durante il viaggio.

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