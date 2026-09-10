Turismo, Genova unica città italiana finalista della competizione European Capitals of Tourism

Genova si conferma ancora una volta tra le città europee di riferimento per un turismo innovativo, accessibile e sostenibile. Per il quarto anno consecutivo, il capoluogo ligure entra, come unica città italiana, nella rosa delle finaliste della competizione European Capitals of Tourism, edizione 2027, annunciata dalla direzione generale per la Mobilità e i Trasporti (Dg Move) della Commissione Europea che gestisce la competizione.

“Un risultato che premia il percorso intrapreso dalla città e la capacità di coniugare la propria straordinaria identità storica, culturale con un modello di sviluppo turistico contemporaneo, attento all’innovazione, all’inclusione e alla sostenibilità – spiega il Comune -. La candidatura di Genova si basa sulla sua capacità di essere riuscita ad integrare con successo tecnologia, infrastrutture e servizi nella sua offerta turistica”.

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