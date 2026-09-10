Tutti sulla stessa barca: tredici studenti nel Golfo della Spezia con Nave Italia

Il Golfo della Spezia diventa per cinque giorni un’aula a cielo aperto. Da martedì 15 a sabato 19 settembre Nave Italia navigherà nelle nostre acque con a bordo tredici studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Genova, coinvolti nel progetto “Siamo tutti sulla stessa barca”. Ragazzi di 16 anni con bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento o alle spalle situazioni di svantaggio socio-culturale, alcuni dei quali a rischio di abbandono scolastico, saranno chiamati a confrontarsi con un ambiente completamente diverso da quello della scuola. L’obiettivo è mettersi alla prova, acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e soprattutto imparare a lavorare insieme. La vita sul brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia ETS, sostenuto in questo progetto da Fondazione Carige, sarà scandita dalle attività marinaresche, dalle manovre e dalla quotidianità di bordo. Un’esperienza concreta nella quale ciascuno dovrà trovare il proprio ruolo e contribuire al lavoro del gruppo. Non mancheranno anche attività didattiche innovative, come un’escape room a tema scientifico pensata per sviluppare attenzione, capacità di risolvere problemi e collaborazione, mettendo tutti gli studenti nelle condizioni di partire alla pari.

A guidare Nave Italia, insieme all’equipaggio della Marina Militare, sarà il nuovo comandante, il Capitano di Fregata Andrea Mazzi, recentemente subentrato al Capitano di Fregata Matteo Malerba. Per cinque giorni, dunque, il mare del Golfo della Spezia farà da sfondo a un percorso che punta a contrastare pregiudizi e dispersione scolastica attraverso una formula semplice quanto concreta: stare insieme, assumersi responsabilità e scoprire che anche le difficoltà possono diventare un’occasione per crescere. “A bordo di Nave Italia le differenze diventano una risorsa per il gruppo. Le attività marinaresche, la condivisione degli spazi e le responsabilità quotidiane creano un contesto nel quale i ragazzi possono mettersi alla prova, confrontarsi con le proprie difficoltà e scoprire nuove capacità. È un’esperienza che può rafforzare fiducia, motivazione e senso di appartenenza, elementi fondamentali per affrontare con maggiore consapevolezza anche il proprio percorso scolastico” – sottolinea Matilde Mosca, Project Manager della Fondazione Tender To Nave Italia.

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