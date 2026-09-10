Vendemmia 2026, in Liguria raccolta anticipata ma qualità alta

Liguria. È una vendemmia segnata dal caldo e dalla siccità quella del 2026 in Liguria, con una raccolta che in diverse aree della regione è iniziata con un anticipo significativo rispetto alle tempistiche tradizionali.

Nonostante le difficoltà legate all’andamento climatico, le prime indicazioni raccolte da Coldiretti Liguria descrivono un’annata positiva sotto il profilo qualitativo, con uve sane e di buona maturazione, e con produzioni quantitative soddisfacenti nelle zone non interessate dagli eventi estremi.

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