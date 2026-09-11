Alla prima edizione “Five” ha fatto subito centro. Finale in bellezza a Manarola con Bosso e Mazzariello: “Pubblico attento e di una educazione estrema”

Si chiude con grande soddisfazione la prima edizione di “FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre” e con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno con altri ospiti della scena nazionale e internazionale. Va in archivio dunque la rassegna organizzata da Ad Eventi e promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni di Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, che da luglio a settembre ha portato nei cinque borghi del territorio sette appuntamenti tra musica, parole e contaminazioni artistiche.

Un viaggio attraverso Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore e Manarola, che ha visto protagonisti Pacifico, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, Judit Neddermann e Dario Barroso, Paolo Jannacci e Daniele Moretto, fino a ieri sera con Fabrizio Bosso e Julien Mazzariello. Artisti di primo piano della scena nazionale e internazionale che hanno portato nelle Cinque Terre proposte musicali raffinate, dal concerto all’alba di Monterosso agli appuntamenti nelle piazze e nei luoghi più caratteristici dei borghi. Tutte le serate hanno registrato una partecipazione importante, confermando l’interesse per una proposta culturale capace di unire musica e territorio. “Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione – sottolineano gli organizzatori – perché ha dimostrato che è possibile costruire una proposta culturale di qualità mettendo in rete i diversi Comuni e valorizzando le Cinque Terre nella loro interezza. La partecipazione registrata nei diversi appuntamenti è stata un segnale importante e ci incoraggia a proseguire su questa strada”. Un sentimento positivo che viene espresso anche dagli amministratori dei Comuni coinvolti e dagli operatori del territorio, che hanno accolto positivamente una manifestazione capace di richiamare pubblico nei borghi e arricchire l’offerta culturale delle Cinque Terre. Un risultato che premia il lavoro condiviso tra Parco, amministrazioni, realtà locali e organizzatori.

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