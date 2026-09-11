Aon Open Challenger: Enrico Dalla Valle sfiora l’impresa con Matej Dodig

Genova. A Valletta Cambiaso il torneo entra nelle fasi decisive. Campo centrale “Beppe Croce” sempre esaurito nelle sessioni serali. Sold out anche per lo spettacolo de “Il Cugino della Corte”, mentre conquistano il pubblico le opere della serie “Grande Slam” di Lorenzo Perrucci.
Entra sempre più nel vivo l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, in corso sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.
La giornata di giovedì si era conclusa con la vittoria a sorpresa del peruviano Juan Pablo Varillas su Francesco Passaro, con il punteggio di 7-5, 6-1.