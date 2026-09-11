Appalti per le mense, Coldiretti: “Bruxelles piega la salute agli interessi delle multinazionali del cibo ultraformulato”

Genova. La ristorazione pubblica non può essere considerata una semplice questione di costi e procedure: quando riguarda le mense scolastiche, significa intervenire ogni giorno sull’alimentazione di migliaia di bambini e rappresenta quindi uno strumento fondamentale per promuovere corretti stili alimentari, qualità e valorizzazione delle produzioni del territorio. È la posizione di Coldiretti Liguria dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea dell’atteso Public Procurement Act, il regolamento che riscrive le regole sugli appalti pubblici e che, secondo Coldiretti e Filiera Italia, non introduce sufficienti garanzie contro la presenza di cibi ultraformulati nella ristorazione pubblica.

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