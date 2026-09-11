Atc, da domenica entra in vigore il libretto invernale: sulle linee 2 e 3 corse ogni 80 minuti nei festivi

Un’ora e venti minuti tra una corsa e l’altra. È la novità più evidente del nuovo libretto invernale del trasporto pubblico spezzino, che entrerà in vigore domenica 13 settembre, in una giornata festiva. Sulle linee 2 e 3, nel servizio festivo invernale ordinario, la frequenza scende infatti a una corsa ogni 80 minuti, una cadenza che non si era mai vista sulla rete urbana della Spezia e che rende immediatamente evidente quanto le difficoltà di organico e, di conseguenza, di organizzazione del servizio continuino a pesare sulla programmazione.

Il nuovo orario arriva al termine di un’estate nella quale non sono mancati i disagi per gli utenti. Su alcune linee, anche nei giorni feriali, la frequenza è arrivata a un’ora, provocando proteste e malumori tra chi utilizza quotidianamente il bus per spostarsi in città e nei collegamenti con il resto del territorio. Con il passaggio al servizio invernale la situazione cambia sotto alcuni aspetti, soprattutto in funzione della ripresa dell’attività scolastica, ma sui festivi emergono riduzioni particolarmente significative.

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