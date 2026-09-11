Camogli: il Teatro dei record. 200 date, 52mila spettatori tra Rapallo e Camogli

Da ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Con una “Serata pazzesca” è calato il sipario sull’ultimo appuntamento a Villa Tigullio, qualche giorno fa. Protagonista Tullio Solenghi con il suo omaggio a Paolo Villaggio, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Un sold out che rappresenta la classica ciliegina sulla torta per una stagione esaltante e che permette di tracciare il bilancio di otto mesi di programmazione tra Teatro Sociale di Camogli, Teatro delle Clarisse e Villa Tigullio. Il 2026 ha visto aumentare non solo gli spettacoli, i corsi, le attività di un teatro che è aperto 365 giorni all’anno, ma anche le location in cui la Fondazione cura spettacolo e rassegne. L’impegno al teatro delle Clarisse di Rapallo ha dato ottimi frutti tanto che le prospettive per una nuova stagione sono già diventate certezza. Per l’estate a Villa Tigullio la scommessa, perché davvero era tale, è stata vinta. A tutto ciò si aggiunge il fatto che questo è anche l’anno del 150°anniversario dell’inaugurazione della Fondazione del Teatro Sociale, evento che sarà celebrato il prossimo 30 settembre.

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