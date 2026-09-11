Casa di Comunità Bragarina, la replica dell’Area sociosanitaria locale: “L’allagamento è stato risolto, attività regolari”

Dopo le critiche della Cgil sulle condizioni della Casa di Comunità di Bragarina, dove l’allagamento ha provocato disagi, guasti e limitazioni nell’accesso ad alcuni servizi, arriva la replica dell’azienda sanitaria. Nel mirino le condizioni della struttura e i tempi degli interventi: l’Area Sociosanitaria Locale n. 5. fa il punto sulla situazione e chiarisce quanto accaduto e sulle misure adottate per riportare la sede alla piena operatività. “La bomba d’acqua ha causato l’allagamento del piano interrato, degli spogliatoi e del locale tecnico. Le pompe di svuotamento si sono attivate per bloccarsi subito dopo a causa del sovraccarico causato dalla sversamento nell’area della Casa di Comunità proveniente da un tubo afferente alla adiacente nuova costruzione scolastica sita oltre il muretto di contenzione. Rimossa la problematica l’allagamento è stato risolto. Nella mattinata di ieri, in maniera preventiva, sono stati bloccati i due ascensori, lasciando in utilizzo il montalettiga, per permettere lo svuotamento e le pulizie straordinarie che in questi casi si attivano per ragioni di sicurezza. L’accaduto non ha riportato conseguenze sul normale svolgimento delle attività distrettuali e attualmente l’area risulta totalmente agibile con gli ascensori funzionanti”.

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