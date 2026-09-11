Ceramiche Keope: ricerca, materia e innovazione nel gres porcellanato Made in Italy

L’architettura contemporanea attribuisce alle superfici un ruolo sempre più determinante nella definizione degli ambienti. Texture, cromie e finiture partecipano alla costruzione dell’identità di uno spazio, mentre resistenza, sicurezza e facilità di manutenzione rispondono a esigenze concrete di utilizzo. In questo scenario, il gres porcellanato rappresenta uno strumento progettuale particolarmente versatile, capace di mettere in relazione qualità estetica e prestazioni tecniche.

Ceramiche Keope sviluppa la propria attività all’interno di questa visione. Fondata nel 1995 nel distretto ceramico emiliano e oggi parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha costruito nel tempo una presenza internazionale che raggiunge oltre 80 Paesi. Una capacità produttiva superiore ai sei milioni di metri quadrati annui accompagna un percorso industriale fondato sulla ricerca, sull’evoluzione tecnologica e su un legame costante con la cultura manifatturiera italiana.

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