Ceramiche Keope: superfici, ricerca e cultura industriale per nuovi modi di abitare

Progettare una superficie significa scegliere il modo in cui uno spazio verrà percepito, attraversato e utilizzato nel tempo. Colore, tattilità, resistenza e rapporto con gli altri elementi architettonici concorrono allo stesso risultato, rendendo il materiale parte integrante dell’identità di un ambiente.

Ceramiche Keope sviluppa da oltre trent’anni il proprio lavoro a partire da questa relazione tra materia e progetto, interpretando il gres porcellanato attraverso una visione che unisce competenze industriali, ricerca estetica e innovazione.

Una realtà italiana con una dimensione internazionale

Il percorso del marchio comincia nel 1995 nel distretto ceramico emiliano, territorio nel quale manifattura e sviluppo tecnologico hanno costruito nel tempo un patrimonio di conoscenze specialistiche. Oggi Ceramiche Keope fa parte del Gruppo Concorde e distribuisce le proprie collezioni in oltre 80 Paesi, mentre la capacità produttiva supera i sei milioni di metri quadrati all’anno.

Questi dati raccontano una crescita accompagnata da investimenti continui nei processi produttivi e nello sviluppo del prodotto. Il legame con il Made in Italy rimane, allo stesso tempo, un elemento centrale dell’identità aziendale, espresso attraverso attenzione alla qualità, cultura del dettaglio e capacità di confrontarsi con esigenze progettuali differenti.

Interpretare la materia senza imitarla

La ricerca sulle superfici parte dall’osservazione dei materiali appartenenti alla storia dell’architettura. Marmo, legno, cemento, resina, cotto e pietra costituiscono riferimenti che vengono rielaborati attraverso cromie, texture, venature e profondità visive, con l’obiettivo di costruire collezioni dotate di una propria personalità.

All’interno della proposta, le piastrelle effetto pietra consentono di trasferire nel gres il carattere delle superfici lapidee lavorando sulle sfumature, sulla struttura grafica e sulla percezione materica. Il risultato non nasce da una semplice imitazione del materiale naturale, ma da una reinterpretazione pensata per affiancare forza espressiva, prestazioni tecniche e maggiore libertà nella composizione degli spazi.

La disponibilità di numerosi formati, finiture e spessori amplia ulteriormente le possibilità d’impiego. Abitazioni, ambienti commerciali, strutture ricettive e progetti contract possono così trovare soluzioni coordinate per living, cucine, bagni, aree wellness, terrazze e spazi esterni, favorendo anche la continuità visiva tra indoor e outdoor.

Quando l’innovazione modifica l’esperienza della superficie

L’attività di ricerca non riguarda soltanto l’aspetto delle collezioni, ma interviene direttamente sulle caratteristiche funzionali del gres porcellanato. Resistenza all’usura, sicurezza, affidabilità e semplicità di manutenzione rappresentano infatti requisiti fondamentali per superfici destinate a contesti diversi.

In questo percorso si inseriscono anche ULTRAmatt e ULTRAsilky. La prima tecnologia propone una finitura extra-opaca, uniforme al tatto e studiata per semplificare la pulizia mantenendo elevate prestazioni antiscivolo. La seconda sviluppa invece una superficie satinata e vellutata, caratterizzata da performance che ne consentono l’impiego anche negli ambienti classificati “interior wet”. Due interpretazioni differenti che mostrano come la ricerca possa incidere sia sulla percezione sensoriale sia sul comportamento tecnico del materiale.

Produzione e attenzione ambientale

Anche il ciclo industriale rientra nell’evoluzione perseguita dall’azienda. Il recupero delle acque di lavorazione, il riutilizzo degli scarti, l’impiego di sistemi di cogenerazione e l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate contribuiscono a una gestione più efficiente delle risorse.

Certificazioni quali ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare, insieme alla conformità ai protocolli LEED, completano un percorso che collega qualità produttiva, trasparenza e attenzione ambientale.

Tra cultura manifatturiera, ricerca sulla materia e sviluppo tecnologico, Ceramiche Keope continua così a costruire una proposta capace di adattarsi a linguaggi e destinazioni differenti, trasformando il gres porcellanato in uno strumento sempre più importante per il progetto contemporaneo.