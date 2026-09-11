Chiavari: incendio auto sulla A-12; incolumi conducente e passeggero

Un’auto che stamattina procedeva in direzione sud lungo l’autostrada A-12, ha preso fuoco poco prima dello svincolo di Chiavari. Il conducente se ne è accorto ed ha accostato sulla corsia di emergenza. Lui e un passeggero sono riusciti a scendere incolumi e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo che hanno spento il rogo e la polizia stradale di Sampierdarena. Si ignorano al momento i motivi che hanno causato l’incendio, presumibilmente di origine tecnica. Il traffico ha subito rallentamenti.

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