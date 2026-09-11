Città dei 15 minuti, a Pegli la prima “passeggiata urbanistica” per costruire il nuovo Puc

Genova. Si è svolta questo pomeriggio alle 18, con partenza di fronte all’ex municipio di via Ignazio Pallavicini a Pegli, la prima “passeggiata urbanistica” alla presenza dell’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola, del docente di architettura dell’Università Roma Tre, Francesco Careri e del presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio.

L’iniziativa promuove un percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) e per la definizione dei perimetri dei 19 centri storici che hanno dato origine alla Grande Genova. L’obiettivo è riconoscere e valorizzare i nuclei urbani storicamente consolidati, considerandoli come elementi fondamentali di una città policentrica, sostenibile e orientata ai principi della città dei 15 minuti.

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