Cogorno: patentino da giardiniere, iscrizioni fino al 18 settembre

Da comunicazione “Villaggio del ragazzo”

Qualifica “Manutentore del verde” ultimi giorni per iscriversi al corso. Restano ancora pochi giorni per accedere a una concreta opportunità formativa e professionale nel mondo del giardinaggio e della cura del paesaggio. Sono infatti aperte fino al 18 settembre 2026 le iscrizioni al percorso finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale di “Manutentore del verde”, promosso da VRS (Villaggio del Ragazzo Servizi) s.r.l. con avvio delle lezioni previsto per il mese di ottobre 2026.

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