Dramma a Cengio, un’overdose stronca la vita della giovane mamma Alexandra Bardelle

Cengio. E’ stata dichiarata la sua morte cerebrale nella giornata di ieri, 10 settembre, all’ospedale San Paolo di Savona dopo alcuni giorni di agonia: è finita così tragicamente la vita della giovane Alexandra Bardelle, residente a Cengio, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 29 settembre e già madre di una bimba di tre anni.

Lo scorso weekend la ragazza si trovava a Laigueglia per una serata con il suo compagno quando si è sentita male in seguito all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Questo è quanto trapela dall’inchiesta aperta dalla Procura di Savona: sono infatti in corso le indagini per capire chi le abbia fornito il mix letale di droga, potrebbe infatti trattarsi di una dose tagliata male ma soprattutto si vuole far luce sulle ultime ore di vita della ragazza.

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