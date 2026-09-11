Eventi autentici nel savonese, ecco gli appuntamenti del weekend

Liguria. Proseguono anche nel secondo fine settimana di settembre gli appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un calendario diffuso sul territorio che accompagna liguri e turisti alla scoperta delle tradizioni, delle feste, della cultura e dei prodotti locali.

“Con questo secondo fine settimana di settembre prosegue un calendario sempre più ricco, con appuntamenti che ormai interessano ogni mese dell’anno e coinvolgono tutto il territorio ligure – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Sono manifestazioni che valorizzano le nostre tradizioni, l’identità dei borghi, i prodotti tipici e la cultura locale e che rappresentano anche un’opportunità importante dal punto di vista turistico. Il nostro obiettivo è sostenere eventi capaci di animare i territori durante tutto l’anno, contribuendo a far conoscere anche le località dell’entroterra e ad ampliare sempre di più la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi”.

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