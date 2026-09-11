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Ex Ilva, i giudici confermano lo stop a Taranto: ecco il piano per non chiudere Cornigliano

Ex Ilva, i giudici confermano lo stop a Taranto: ecco il piano per non chiudere Cornigliano

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Genova. Situazione sempre più drammatica per l’ex Ilva. La Corte d’appello civile di Milano ha respinto l’istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d’Italia ed ex Ilva in amministrazione straordinaria e ha confermato il provvedimento con cui è stato disposto il blocco dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. Dunque lo stop agli impianti andrà messo in atto entro il 28 ottobre. E di conseguenza anche la fabbrica di Cornigliano, che al momento ha scorte fino ai primi di novembre, dovrebbe interrompere la produzione. A meno che non si trovi una soluzione.

Il nuovo provvedimento della Corte d’appello

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