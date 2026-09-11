Ex Ilva, i giudici confermano lo stop a Taranto: ecco il piano per non chiudere Cornigliano

Genova. Situazione sempre più drammatica per l’ex Ilva. La Corte d’appello civile di Milano ha respinto l’istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d’Italia ed ex Ilva in amministrazione straordinaria e ha confermato il provvedimento con cui è stato disposto il blocco dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. Dunque lo stop agli impianti andrà messo in atto entro il 28 ottobre. E di conseguenza anche la fabbrica di Cornigliano, che al momento ha scorte fino ai primi di novembre, dovrebbe interrompere la produzione. A meno che non si trovi una soluzione.

Il nuovo provvedimento della Corte d’appello

» leggi tutto su www.genova24.it