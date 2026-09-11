Giro della Lunigiana, Van Kerckhove: colpo doppio a Riomaggiore

Seff Van Kerckhove impone la sua legge e, nell’impegnativa seconda semitappa di giornata, conquista il suo primo successo parziale al Giro della Lunigiana portandosi in testa alla classifica generale.

Il belga ha sfruttato la tattica della sua Nazionale, lanciandosi all’attacco lungo la discesa di Foce in compagnia del suo compagno di squadra Sander Willems e dell’austriaco Michael Hettegger.

Grazie al forcing di Willems, Van Kerckhove e Hettegger hanno approcciato l’ascesa di Biassa, la più impegnativa di giornata, con un vantaggio di 20″ sui primi inseguitori, Pezzo Rosola, Rodriguez, De Smet e Gugnino, un gap consolidato nei chilometri successivi.

All’interno del chilometro finale, interamente in salita verso Riomaggiore, Hettegger ha provato a sorprendere Van Kerckhove, che non gli ha lasciato scampo nello sprint a due.

Vic De Smet, in forte rimonta, ha chiuso il podio di tappa a 9″, con Pezzo Rosola quarto a 12″ e Gugnino quinto a 15″.

Van Kerckhove diventa quindi il nuovo leader della classifica generale ad una tappa dal via, la Castelnuovo Magra – Casano di Luni che riporterà il gran finale del Giro della Lunigiana laddove tutto è cominciato nel 1975.

“L’anno scorso ho vinto la classifica generale senza mai riuscire a impormi in una tappa, quindi per me alzare le braccia al cielo è una sensazione speciale. E’ stata una frazione dura, così come dura sarà quella di domani. Non sarà un duello con Hettegger, ci sono ancora tanti corridori molto vicini”, afferma Van Kerckhove.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Seff Van Kerckhove (Belgio)

2 – Michael Hettegger (Austria) a 2″

3 – Vic De Smet (Belgio) a 13″

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