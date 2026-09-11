Il Premio Startè “Una vita per l’arte” 2026 va al diplomatico Umberto Vattani

È Umberto Vattani il vincitore dell’edizione 2026 del Premio Startè “Una vita per l’arte”, consegnatogli oggi a Sarzana alla presenza del vicesindaco Carlo Rampi e del presidente dell’associazione, Paolo Asti. Il riconoscimento, un’opera realizzata dal maestro Giulano Tomaino, è stato assegnato all’unanimità dalla giuria e premia il percorso del diplomatico nato a Skopje nel 1938 e il ruolo che, in oltre cinquant’anni di attività, ha avuto nel fare della cultura e dell’arte contemporanea strumenti di rappresentanza dell’identità italiana e di relazione con il mondo.















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