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Il presidente del club Amici del Cinema di Genova premiato a Venezia

Il presidente del club Amici del Cinema di Genova premiato a Venezia

Generico settembre 2026

Venezia. Giovedì 10 settembre 2026, alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso l’Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior è stato consegnato il Premio Internazionale Carlo Lizzani come Miglior esercente italiano al presidente del Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena Giancarlo Giraud.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Alberto Barbera (direttore della Mostra del Cinema di Venezia), Flaminia Lizzani (membro del Comitato del Premio Lizzani), Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC) e degli altri vincitori della 12ª edizione del Premio Carlo LizzaniRonald Chammah per l’Écoles Cinéma Club di Parigi (Miglior esercente europeo), Gianluca Farinelli per il Cinema Modernissimo di Bologna (Premio Speciale esercente italiano) e Giuseppe Gambina del Cinema Lumière di Ragusa (Miglior esercente italiano)Ha partecipato alla premiazione anche il critico cinematografico Steve Della Casa, conservatore CSC – Cineteca Nazionale e conduttore di Hollywood Party (Rai Radio 3).

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