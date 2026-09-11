Il presidente del club Amici del Cinema di Genova premiato a Venezia

Venezia. Giovedì 10 settembre 2026, alla ‘83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso l’Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior è stato consegnato il Premio Internazionale Carlo Lizzani come Miglior esercente italiano al presidente del Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena Giancarlo Giraud.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Alberto Barbera (direttore della Mostra del Cinema di Venezia), Flaminia Lizzani (membro del Comitato del Premio Lizzani), Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC) e degli altri vincitori della 12ª edizione del Premio Carlo Lizzani: Ronald Chammah per l’Écoles Cinéma Club di Parigi (Miglior esercente europeo), Gianluca Farinelli per il Cinema Modernissimo di Bologna (Premio Speciale esercente italiano) e Giuseppe Gambina del Cinema Lumière di Ragusa (Miglior esercente italiano). Ha partecipato alla premiazione anche il critico cinematografico Steve Della Casa, conservatore CSC – Cineteca Nazionale e conduttore di Hollywood Party (Rai Radio 3).

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