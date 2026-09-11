La banda musicale dell’Oktoberfest suona per i detenuti del carcere di Pontedecimo

Genova. Nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, la banda bavarese Andy & Greadoia ha tenuto un concerto alla casa circondariale di Genova Pontedecimo, portando la musica e le atmosfere tipiche della tradizione bavarese anche all’interno della struttura penitenziaria.

L’iniziativa, inserita nel programma di Oktoberfest Genova 2026, ha coinvolto sia la sezione maschile sia quella femminile e ha rappresentato uno dei momenti di particolare valore sociale della sedicesima edizione della manifestazione.

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