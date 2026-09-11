La Festa dei patrioti inizia oggi: apre Donzelli, chiude il presidente ligure Bucci

Prende il via questo pomeriggio sulla Passeggiata Morin della Spezia, la quarta edizione della Festa dei Patrioti, festa regionale di Fratelli d’Italia. Un appuntamento che per diversi giorni porterà al centro del dibattito politica, istituzioni, territorio e futuro della Liguria, con la partecipazione di esponenti del partito a livello locale, regionale e nazionale.

La serata inaugurale si aprirà con i saluti dei dirigenti locali e regionali di Fratelli d’Italia. A seguire, il giornalista Andrea Castanini, direttore de Il Secolo XIX, condurrà due distinti momenti di confronto. Nel primo panel sarà protagonista l’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, mentre nel secondo panel Castanini intervisterà i parlamentari liguri Maria Grazia Frijia, Matteo Rosso, Roberto Traversi e Gianni Berrino, con un confronto sui principali temi politici nazionali e sul rapporto tra Governo e territorio. La seconda parte della serata sarà dedicata alla Regione Liguria. A condurre il confronto sarà Matteo Cantile di Primocanale, che intervisterà dapprima gli assessori e i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, per poi lasciare la parola al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, protagonista dell’ultimo appuntamento sul palco.

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