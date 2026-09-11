La storia si fa rete: nasce un’alleanza tra Massa e Sarzana che unisce rigore scientifico, divulgazione e nuove generazioni

Il passato torna a vivere e, questa volta, lo fa insieme. Tre realtà della rievocazione storica del territorio ligure-apuano – Antica Massa Cybea, Senza Tempo e Gilda Historiae – trasformano una collaborazione nata negli anni in un vero e proprio gemellaggio culturale. L’obiettivo è portare la rievocazione oltre la semplice ricostruzione scenica, attraverso studio, ricerca d’archivio e ricostruzione filologica. Un lavoro che attraversa i secoli, dal XIII al XX, e che negli anni ha dato vita a manifestazioni capaci di unire cultura, divulgazione e attrattività turistica. Tra queste Massa Oltre il Tempo, appuntamento nel quale è stata presentata a Massa la proposta di legge nazionale sulla rievocazione storica, con il contributo della professoressa Enrica Salvatori dell’Università di Pisa, ma anche il Filetto Rinascimentale e Sarzana Senza Tempo, che il 10 e 11 ottobre tornerà con la sua XVI edizione.

Il calendario guarda anche alla storia del costume. A novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Abito Storico, il Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale a Massa ospiterà una mostra dedicata agli abiti storici, in un viaggio attraverso l’evoluzione della moda e del costume nei secoli. La giornata sarà inoltre l’occasione per la prima presentazione ufficiale del Glossario sulla Rievocazione Storica, pubblicato da Pacini Editore in collaborazione con l’Associazione Italiana di Public History. L’incontro, moderato da Francesca Baldassari, punta a presentare uno strumento pensato per studiosi, operatori e appassionati.

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