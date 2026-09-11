Lavori in via San Francesco: autobus deviati e possibili ritardi per gli studenti del Parentucelli-Arzelà

Dal 15 settembre cambierà temporaneamente il percorso degli autobus diretti all’Istituto superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana. La modifica, comunicata dal Comando della Polizia locale, resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori previsti in via San Francesco, dove il transito dei mezzi pubblici non potrà avvenire lungo il consueto itinerario. La comunicazione è stata trasmessa questa mattina dal dirigente scolastico Generoso Cardinale ai docenti e alle famiglie degli studenti, in vista dell’entrata in vigore delle modifiche alla viabilità.

Dopo il confronto con Atc, è stato stabilito che gli autobus effettueranno il giro di Sarzana passando da viale Alfieri, per poi immettersi in via Falcinello. Durante il periodo dei lavori sarà utilizzata la fermata situata nei pressi della sede della Pubblica Assistenza. Gli studenti dovranno quindi attraversare via della Circonvallazione e proseguire a piedi fino all’istituto scolastico. Il nuovo tragitto potrebbe comportare tempi di percorrenza più lunghi e alcuni ritardi nell’ingresso a scuola. Per questo motivo le famiglie degli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale potranno chiedere la giustificazione dei ritardi per tutta la durata dell’intervento. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto Parentucelli-Arzelà: spis01100v@istruzione.it